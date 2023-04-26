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«Это было очень длинное путешествие». Луис Диас поделился видео, где запечатлен весь его путь к возвращению на поле

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Звуковое сопровождение он выбрал соответствующее 😏

Две недели назад Луис Диас наконец-то вернулся на поле после долгого восстановления от травмы колена.

Колумбиец выбыл из строя еще в октябре, а во время сборов, проходивших во время ЧМ, у него случился рецидив. В итоге ему потребовалась операция, так что полузащитнику пришлось отказаться от футбола аж на полгода.

Теперь, когда этот сложный период подошел к концу, Диас опубликовал у себя в соцсетях видео, где показан весь его путь от травмы к выздоровлению.

Подпись к этому мотивирующему видео гласит:

«Это было очень длинное путешествие, 190 дней с чрезвычайно трудными моментами, травмой колена, большим количеством терапии и тяжелой работы. Сегодня я благодарен за то, что вернулся на поле, и благодарен тем, кто был со мной. Какая радость снова играть в футбол. Слава Богу!»

Это и правда был невероятно долгий путь для Диаса. Остается надеяться, что ему не придется вновь столкнуться с этим.

1 комментарий

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Александр Калашников
С Диасом в составе вряд ли допустят осечку. Без него даже такой Сити много очков потерял по ходу сезона. С АПЛ все уже понятно в этом году. Можно смело поздравить Сити.
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