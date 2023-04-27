LFC 2020
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«Ливерпуль» оформил три победы подряд (впервые в 2023-м). Клопп объяснил ключевое изменение в команде

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Юрген Клопп Юрген Клопп
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«Ливерпуль» прихлопнул «Вест Хэм» на выезде (1:2) и оформил третью победу подряд – в 2023-м у команды Клоппа такой серии еще не было.

«Что стало самым важным фактором в серии из трех побед? Наша оборона, определенно», – сказал Юрген после игры. – «Мы защищаемся совершенно иначе. В общем, наша оборона сделала успех.

Самый большой шанс «Вест Хэма» был в первом тайме, когда Вирдж разобрался с мячом на дальней штанге – ситуация выглядела как чистый гол. Да, мы не выиграли мяч в ситуации три-в-один у боковой линии – но мне все равно понравился эпизод».

Клопп говорит о допущенном моменте, в конце которого ван Дейк дотянулся до мяча и выбил его в сторону.

С вердиктом по игре в защите Юргену точно виднее, но стоит отметить: «Ливерпуль» пропускал минимум по голу в каждом из последних трех матчей.

Сейчас «Ливерпуль» имеет все шансы побороться за место четверке.

1 комментарий

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onibo
"Сейчас «Ливерпуль» имеет все шансы побороться за место четверке." (с) Что за бред.1.С арифметикой дружить надо. 2. Реально оценивать шансы. Попасть в четверку сейчас, даже если все оставшееся выиграть это как ? Набравшие ход манки или сороки должны просто провалиться. С какого перепугу ?
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