LFC 2020
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«Все кончено». Болельщики недовольны стартовым составом Клоппа на матч с «Вест Хэмом»

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Болельщики «Ливерпуля» написали отреагировали в Twitter на стартовый состав «Ливерпуля» на сегодняшний матч с «Вест Хэмом». Не все остались довольны решениями Юргена Клоппа.

«Ливерпуль» испытывает трудности из-за травм ключевых игроков в этом сезоне. В настоящее время команда занимает седьмое место в Премьер-лиге, набрав всего 50 очков.

@type_lfc: «Я не буду смотреть игру».

@keron0404: «Матип и Джонс??».

@gad4502: «Конате, бро, где ты…».

@mick3l: «Хендерсон и Матип? С нами все кончено».

@LFC_Jota20 «Все кончено – Матип в составе».

1 комментарий

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Санжар Уразбаев
Мне Нуньеса жалко что не выпустили
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