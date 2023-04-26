Болельщики «Ливерпуля» написали отреагировали в Twitter на стартовый состав «Ливерпуля» на сегодняшний матч с «Вест Хэмом». Не все остались довольны решениями Юргена Клоппа.

«Ливерпуль» испытывает трудности из-за травм ключевых игроков в этом сезоне. В настоящее время команда занимает седьмое место в Премьер-лиге, набрав всего 50 очков.

@type_lfc: «Я не буду смотреть игру».

@keron0404: «Матип и Джонс??».

@gad4502: «Конате, бро, где ты…».

@mick3l: «Хендерсон и Матип? С нами все кончено».

@LFC_Jota20 «Все кончено – Матип в составе».