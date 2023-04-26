LFC 2020
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Клопп поставил условие руководству перед началом летнего трансферного окна. Тренер не хочет, чтобы ошибки этого сезона повторились в следующем

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Установил дедлайн.

Юрген Клопп хочет, чтобы «Ливерпуль» завершил большую часть своей летней трансферной деятельности до начала предсезонки, утверждают Daily Mail и The Times.

Немецкий тренер просил руководство клуба ориентироваться на 8 июля, чтобы ключевые игроки были подписаны к этому сроку, когда «красные» должны начать подготовку к сезону 2023/24.

Клопп был крайне разочарован медленной работой «Ливерпуля» на трансферном рынке прошлым летом, из-за чего у него не было достаточно времени, чтобы адаптировать своих новых игроков к своей системе. На этот раз главный тренер рассчитывает, что новые футболисты создадут правильный настрой в команде сразу после прибытия, быстро встроятся в коллектив и начнут выступать на высоком уровне.

Он хочет, чтобы его команда провела как минимум три недели тренировок и хорошо подготовилась к началу нового сезона.

 

Сообщается, что этим летом «Ливерпуль» в первую очередь сосредоточится на подписании нескольких полузащитников, а основной целью, как сообщается, является Алексис Мак Аллистер.

3 комментария

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Огнян Георгиев
ТАК И НАДА!
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Danik214
Давно уже нужно так сделать, если по другому не понимают то только так
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artem ofruss
Клопп терпеливый, любой другой тренер бы уже высказался по поводу вечной экономии, а не затягиванем.
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