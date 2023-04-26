20 комментариев

Просто рука-лицо.

Харви Эллиотта до недавнего времени был самым молодым футболистом, который сыграл в АПЛ - впервые он сделал это в 16 лет и 30 дней.

А недавно его достижение 15-летний игрок «Арсенала» - на 92-й минуте матча чемпионата Англии с «Брентфордом» (3:0) на поле вышел полузащитник Итан Нванери. Нванери стал самым молодым игроком, сыгравшим в АПЛ. Ему было 15 лет и 181 день, он родился в 2007 году.

В апреле Эллиотту исполнилось 20, он регулярно выходит в основе «Ливерпуля», но если будет выкидывать такие фокусы, как фото с маленькими тиграми в кабриолете – долго он на «Энфилде» не продержится.