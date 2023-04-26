20 комментариев

«Он позорит не только себя, но и «Ливерпуль». Харви Эллиотт зачем-то включил режим братьев Комбаровых и устроил фотосессию с тигренком🤦🏼♂️🤦🏼♂️🤦🏼♂️
Просто рука-лицо.
Харви Эллиотта до недавнего времени был самым молодым футболистом, который сыграл в АПЛ - впервые он сделал это в 16 лет и 30 дней.
А недавно его достижение 15-летний игрок «Арсенала» - на 92-й минуте матча чемпионата Англии с «Брентфордом» (3:0) на поле вышел полузащитник Итан Нванери. Нванери стал самым молодым игроком, сыгравшим в АПЛ. Ему было 15 лет и 181 день, он родился в 2007 году.
В апреле Эллиотту исполнилось 20, он регулярно выходит в основе «Ливерпуля», но если будет выкидывать такие фокусы, как фото с маленькими тиграми в кабриолете – долго он на «Энфилде» не продержится.
Он как раз-таки одно из самых главных разочарований этого сезона. Абсолютно бесполезные скитания по полю. Кёртис Джонс хотя бы последние матчи стал что-то показывать, а Эллиот после травмы так и не вернулся.
Оставайтесь самим собой.
Во-вторых, в такой бездарный сезон Ливерпуля, в котором клуб проигрывает из-за отсутствия полузащиты игрок центра не может делать такие фотосессии.
В-третьих, Элиот ничего никому не доказал к своим 20-ти годам. Он даже не игрок основы - ему пахать надо, а не делать этого.
Как фан Ливерпуля - лучше бы я этого не видел. Продать куда подальше и купить еще одного Жоту только на позицию Харви.