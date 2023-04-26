LFC 2020
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«Он позорит не только себя, но и «Ливерпуль». Харви Эллиотт зачем-то включил режим братьев Комбаровых и устроил фотосессию с тигренком🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️

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Просто рука-лицо.

Харви Эллиотта до недавнего времени был самым молодым футболистом, который сыграл в АПЛ - впервые он сделал это в 16 лет и 30 дней.

А недавно его достижение 15-летний игрок «Арсенала» - на 92-й минуте матча чемпионата Англии с «Брентфордом» (3:0) на поле вышел полузащитник Итан Нванери. Нванери стал самым молодым игроком, сыгравшим в АПЛ. Ему было 15 лет и 181 день, он родился в 2007 году.

В апреле Эллиотту исполнилось 20, он регулярно выходит в основе «Ливерпуля», но если будет выкидывать такие фокусы, как фото с маленькими тиграми в кабриолете – долго он на «Энфилде» не продержится.

20 комментариев

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Kanonir152
Ответ Jade CAT Odessa
И какая проблема в маленьком тигре в кабриолете? Если игрок нормально играет, не нарушает режим, а вы за это платите зарплату игроку, достаточную на покупку кабриолетов с тиграми - то какое ваше дело, как в своё личное время игрок тратит свои деньги, если при этом он не нарушает Закон? "Рука-лицо" - это писать такие ханжеские статьи и считать деньги в чужих карманах. А также "рука-лицо" - это провести сравнение между наличием у Харви домашнего питомца тигрёнка и нарушением режима подготовки к матчам в виде гулянок в ресторанах братьями Комбаровыми. "Он позорит не только себя, но и Ливерпуль" - по-моему, тут позорится кто-то другой.
На самом деле, дело есть (и должно быть). Игрок - публичное лицо и лицо клуба. Поведение игрока на поле и за пределами и реакция клуба на это поведение напрямую влияет на лицо и репутацию клуба.
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Lord Baium
Ответ Jade CAT Odessa
И какая проблема в маленьком тигре в кабриолете? Если игрок нормально играет, не нарушает режим, а вы за это платите зарплату игроку, достаточную на покупку кабриолетов с тиграми - то какое ваше дело, как в своё личное время игрок тратит свои деньги, если при этом он не нарушает Закон? "Рука-лицо" - это писать такие ханжеские статьи и считать деньги в чужих карманах. А также "рука-лицо" - это провести сравнение между наличием у Харви домашнего питомца тигрёнка и нарушением режима подготовки к матчам в виде гулянок в ресторанах братьями Комбаровыми. "Он позорит не только себя, но и Ливерпуль" - по-моему, тут позорится кто-то другой.
Эллиот нормально играет? Окей.

Он как раз-таки одно из самых главных разочарований этого сезона. Абсолютно бесполезные скитания по полю. Кёртис Джонс хотя бы последние матчи стал что-то показывать, а Эллиот после травмы так и не вернулся.
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za_vsu_xypmy
цыганщина
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Alex Sarus
Что там писал недавно насчет молодых игроков и крутых тачек? Не похоже что Эллиот в курсе этого.
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Гекдениз Кардениз
Харви Эдиот
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Артур Ганненко
Ответ Yri Yrov
2007 году родился? борода как у 30 летнего
На фото Эллиот, а не тот из Арсенала, который 2007 года рождения.
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Адам Магомедов
Напоминает мне одного Ирландца .
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Pink Floyd1276
Ждем видео с тигр(енк)ом через год - посмотрим на этого фокусника тогда.
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Vadiay
Ответ Lord Baium
Эллиот нормально играет? Окей. Он как раз-таки одно из самых главных разочарований этого сезона. Абсолютно бесполезные скитания по полю. Кёртис Джонс хотя бы последние матчи стал что-то показывать, а Эллиот после травмы так и не вернулся.
Согласен. Игра с натяжкой на троечку, а понтов на мировую звезду.
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Vezdexodof
Ответ Jade CAT Odessa
И как данный случай негативно повлиял на репутацию клуба?
Мозги включи и всё поймёшь...
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Vezdexodof
Ответ Jade CAT Odessa
Вам так папа говорит или мама? Попросите у них ещё научить вас, когда эту фразу произносить уместно.
Не умничай тебе это не идёт.
Оставайтесь самим собой.
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BillShen
Ответ Jade CAT Odessa
И какая проблема в маленьком тигре в кабриолете? Если игрок нормально играет, не нарушает режим, а вы за это платите зарплату игроку, достаточную на покупку кабриолетов с тиграми - то какое ваше дело, как в своё личное время игрок тратит свои деньги, если при этом он не нарушает Закон? "Рука-лицо" - это писать такие ханжеские статьи и считать деньги в чужих карманах. А также "рука-лицо" - это провести сравнение между наличием у Харви домашнего питомца тигрёнка и нарушением режима подготовки к матчам в виде гулянок в ресторанах братьями Комбаровыми. "Он позорит не только себя, но и Ливерпуль" - по-моему, тут позорится кто-то другой.
Во-первых, тигр - это дикое животное, и держать его на привязи по меньшей мере понтоваться - типа ты приручил природу. В этом варианте - ты заслуживаешь хейта.
Во-вторых, в такой бездарный сезон Ливерпуля, в котором клуб проигрывает из-за отсутствия полузащиты игрок центра не может делать такие фотосессии.
В-третьих, Элиот ничего никому не доказал к своим 20-ти годам. Он даже не игрок основы - ему пахать надо, а не делать этого.

Как фан Ливерпуля - лучше бы я этого не видел. Продать куда подальше и купить еще одного Жоту только на позицию Харви.
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Vezdexodof
Ответ Jade CAT Odessa
Вы случайно раздвоением личности не страдаете? Определитесь там уже - вы ко мне обращаетесь на "вы" или на "ты". Ну а после уже попытайтесь написать фразу, содержащую смысл.
Ты случайно с мозгами или нет. Читай предыдущий коммент!
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Yri Yrov
Ответ Артур Ганненко
На фото Эллиот, а не тот из Арсенала, который 2007 года рождения.
ну так я и говорю Харви Эллиот ты о чем вообще
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