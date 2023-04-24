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Куман недоволен Ван Дейком. Роналд считает, что в плохой форме защитника отчасти виноват «Ливерпуль»

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Текущий сезон стал одним из самых неудачных в карьере Ван Дейка. Защитник оказался под пристальным вниманием журналистов после его ошибок в матчах за «Ливерпуль».

Кажется, игра Вирджила не устраивает и главного тренера сборной Голландии. Слова Роналда Кумана о защитнике «красных» передает издание Voetbalprimeur:

«Он должен стать лучше. У нас в команде широкий выбор центральных защитников. Я всегда говорил Вирджилу: «Ты должен исходить из того, что игрок, стоящий рядом с тобой, ошибется. В таком случае нужно думать, комфортно ли ты себя чувствуешь, правильно ли оцениваешь ситуацию. Иногда ему приходится играть намного жестче, порой он слишком долго удерживает свою позицию. Я обсуждаю это с Вирджилом».

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Куман прокомментировал слабую форму Ван Дейка в этом сезоне:

«Вирджил, очевидно, много травмировался. Травма колена, мышечная травма, затем чемпионат мира в ноябре. Но я думаю, что его плохая форма также связана с командой, за которую он выступает».

В двух мартовских матчах сборной Ван Дейк отыграл все 90 минут. Нидерланды уступили Франции со счетом 0:4, а Гибралтару голландцы забили три безответных мяча.

Можно ли расценивать слова Кумана как предупреждение для Вирджила?

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