Герой команды.

Диогу Жота выразил свое восхищение Мо Салахом, который сравнялся с рекордом Робби Фаулера по количеству голов за «Ливерпуль».

Полузащитник мерсисайдцев дал интервью официальному сайта клуба, где рассказал о своих впечатлениях от достижений товарища по команде.

«Его результативность невероятна! Даже сегодня я сказал Фабиньо на скамейке запасных, что он всегда находит способ забить… Он просто находит способ каждый раз, и именно поэтому он так важен».

У Салаха сейчас на счету 183 гола, и он на 3 мяча отстаёт от потрясающего результата Стивена Джеррарда. Вполне вероятно, что он сможет обогнать его до окончания сезона.

Так все и есть, Диогу, так и есть!