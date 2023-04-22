LFC 2020
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«Именно поэтому он так важен». Что Жота сказал Фабиньо о Салахе, когда тот сравнялся с Робби Фаулером в гонке бомбардриров «Ливерпуля»?

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Герой команды.

Диогу Жота выразил свое восхищение Мо Салахом, который сравнялся с рекордом Робби Фаулера по количеству голов за «Ливерпуль».

Полузащитник мерсисайдцев дал интервью официальному сайта клуба, где рассказал о своих впечатлениях от достижений товарища по команде.

«Его результативность невероятна! Даже сегодня я сказал Фабиньо на скамейке запасных, что он всегда находит способ забить… Он просто находит способ каждый раз, и именно поэтому он так важен».

У Салаха сейчас на счету 183 гола, и он на 3 мяча отстаёт от потрясающего результата Стивена Джеррарда. Вполне вероятно, что он сможет обогнать его до окончания сезона.

Так все и есть, Диогу, так и есть!

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