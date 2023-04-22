Вчера в матче АПЛ между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест» на «Энфилде» соперник «красных» почтил память жертв трагедии в Хиллсборо, вывесив баннер:

«Уважение 97-ми погибшим. Солидарность с выжившими. Без кричалок о трагедии».

Напомним, что давка, произошедшая 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо» во время полуфинального матча Кубка Англии между клубами «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль», стала причиной смерти 96 болельщиков «красных». Всего же в трагедии получили ранения разной степени тяжести 766 человек.