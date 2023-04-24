«Ньюкасл» разнес «Тоттенхэм» со счетом 6:1. Что это значит для «Ливерпуля»?
В 32-м туре Премьер-лиги «Ньюкасл» сенсационно обыграл «Тоттенхэм» со счетом 6:1. Уже к 21-й минуте «шпоры» пропустили пять мячей.
Эти команды были конкурентами за место в зоне Лиги чемпионом. Похоже, теперь топ-4 АПЛ в этом сезоне уже определен. К «Арсеналу» и «Манчестер Сити», скорее всего, присоединятся «Ньюкасл» и «МЮ».
Но что это значит для «Ливерпуля»?
Попадание в топ-4 первенства страны уже кажется несбыточной мечтой, а вот за место в Лиге Европы «красные» вполне способны побороться.
«Ливерпуль» отстает от «шпор» на три очка, а от «Астон Виллы», которая занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Ливерпуль» отделяет одно очко. При этом у команды Клоппа есть один матч в запасе.
Всю картину портит «Брайтон». «Чайки» отстают от «красных» на одно очко, но им еще предстоит провести две игры. В этом сезоне подопечные Клоппа так и не смогли обыграть «Брайтон», один раз сыграв вничью и дважды уступив.
На каком месте в Премьер-лиге финиширует «Ливерпуль» в этом сезоне? Делитесь предположениями в комментах!
ТТХ как обычно проседает на финише чемпионата,Астон Вилла итак перепрыгнула свой уровень,а Брайтон выглядит стабильной и скорее может финишировать выше Ливерпуля.
Но если поймать кураж своей игры,то можем выиграть все остальные матчи и запрыгнуть даже в 4ку.
YNWA