В 32-м туре Премьер-лиги «Ньюкасл» сенсационно обыграл «Тоттенхэм» со счетом 6:1. Уже к 21-й минуте «шпоры» пропустили пять мячей.

Эти команды были конкурентами за место в зоне Лиги чемпионом. Похоже, теперь топ-4 АПЛ в этом сезоне уже определен. К «Арсеналу» и «Манчестер Сити», скорее всего, присоединятся «Ньюкасл» и «МЮ».

Но что это значит для «Ливерпуля»?

Попадание в топ-4 первенства страны уже кажется несбыточной мечтой, а вот за место в Лиге Европы «красные» вполне способны побороться.

«Ливерпуль» отстает от «шпор» на три очка, а от «Астон Виллы», которая занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Ливерпуль» отделяет одно очко. При этом у команды Клоппа есть один матч в запасе.

Всю картину портит «Брайтон». «Чайки» отстают от «красных» на одно очко, но им еще предстоит провести две игры. В этом сезоне подопечные Клоппа так и не смогли обыграть «Брайтон», один раз сыграв вничью и дважды уступив.

На каком месте в Премьер-лиге финиширует «Ливерпуль» в этом сезоне? Делитесь предположениями в комментах!