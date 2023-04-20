LFC 2020
Блог

Слили третий комплект «Ливерпуля» на новый сезон – с очень удачным цветом для клуба

Клубы Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

В сеть слили третий комплект «Ливерпуля» на сезон-2023/24: в основе – фиолетовый цвет с уже привычными текстурными узорами от Nike.

Теперь мы знаем все комплекты команды на следующий сезон, начиная от домашней полевой и до вратарской.

Кстати, с фиолетовым цветом у «Ливерпуля» неплохая, хоть и короткая история. В сезоне-2018/19 команда играла в фиолетовом на выезде, тогда удалось взять Лигу чемпионов и набрать 98 очков в АПЛ.

Van Dijk: We showed why we are title challengers - Liverpool FC

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
thesuperdrum
Ждём новость, что оказывается форму Ливерпулю поставляет Wildberries
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий