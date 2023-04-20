В сеть слили третий комплект «Ливерпуля» на сезон-2023/24: в основе – фиолетовый цвет с уже привычными текстурными узорами от Nike.

Теперь мы знаем все комплекты команды на следующий сезон, начиная от домашней полевой и до вратарской.

Кстати, с фиолетовым цветом у «Ливерпуля» неплохая, хоть и короткая история. В сезоне-2018/19 команда играла в фиолетовом на выезде, тогда удалось взять Лигу чемпионов и набрать 98 очков в АПЛ.