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«Мы ожидаем тяжелой игры». Клопп разобрал соперника и объяснил, почему «Ливерпулю» будет непросто

Юрген Клопп Юрген Клопп
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В субботу «Ливерпуль» примет «Ноттингем Форест». Встреча в первом круге закончилась для команды Клоппа позором, однако сейчас, кажется, почти все игроки в форме – в последнем туре разгромили «Лидс» 6:1.

«Ливерпуль» далек от ЛЧ, но за Лигу Европы побороться еще может – надо выиграть большую часть оставшихся матчей, и «Ноттингем» не выглядит простым соперником:

Hasil Nottingham Forest vs Liverpool: The Reds Dipecundangi Tim Zona Degradasi

«У нас уже было аналитическое совещание, мы все подготовили, – делится Клопп. – Сейчас «Форест» представляет довольно прагматичный стиль: открытые длинные мячи, стандарты. Я знаю, что Стив Купер способен играть по-разному, но, вероятно, их уверенность в своих силах не на самом высоком уровне.

У них были отличные отрезки, но с како-то момента все пошло не по плану. Не все счета на табло отражали их реальный уровень. У них отличная команда: есть скорость в атаке, техника в полузащите и опыт в обороне. Но многое решают дуэли, мы ожидаем тяжелой игры».

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