LFC 2020
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Клопп рассказал, что у Нуньеса до сих пор есть одна проблема. Решить ее может только он

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Изучение языка идет с трудом.

Во время предматчевой пресс-конференции Юрген Клопп затронул вопрос о неумении Дарвина Нуньеса говорить по-английски и о том, как преодоление этого препятствия поможет ему лучше адаптировать в клубе.

«Да, конечно, он все еще адаптируется, − сказал Клопп. − Его английский все еще не очень хорош, если он вообще есть, мы много работаем над этим».

Клопп также добавил, что команда не может говорить на нескольких языках, и некоторые игроки не понимают друг друга:

«Он должен выучить английский. Мы можем перевести все, но на тренировках у нас не может быть четырех языков. Это футбольный язык, и это ему очень поможет. Вот и все».

4 комментария

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Тимур Жалолдинов
Он в клубе почти год и до сих пор не выучил английский. Вроде молодой, бошка на месте) давно должен был
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Санжар Уразбаев
Он думает только о голах молодец ))
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Serega Fart
Ну некоторым тяжелее даются языки, Панарин в НХЛ столько лет, и до сих пор не знает Английский
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