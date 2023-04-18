Изучение языка идет с трудом.

Во время предматчевой пресс-конференции Юрген Клопп затронул вопрос о неумении Дарвина Нуньеса говорить по-английски и о том, как преодоление этого препятствия поможет ему лучше адаптировать в клубе.

«Да, конечно, он все еще адаптируется, − сказал Клопп. − Его английский все еще не очень хорош, если он вообще есть, мы много работаем над этим».

Клопп также добавил, что команда не может говорить на нескольких языках, и некоторые игроки не понимают друг друга:

«Он должен выучить английский. Мы можем перевести все, но на тренировках у нас не может быть четырех языков. Это футбольный язык, и это ему очень поможет. Вот и все».