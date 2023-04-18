15 комментариев

В контрактах молодых игроков «Ливерпуля» есть «пункт об автомобилях». И это для их же пользы
Может, в этом весь секрет?
Директор академии «Ливерпуля» рассказал, что в контракты юных игроков клуба включен один необычный пункт контракта, который должен научить молодежь смирению.
На протяжении долгих лет академия «красных» регулярно выпускает игроков мирового класса, таких как Майкл Оуэн, Робби Фаулер, Стивен Джеррард и Джейми Каррагер.
Нынешние звезды «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд, Кертис Джонс, Стефан Байчетич, Харви Эллиотт тоже являются выпускниками клубной академии, а Юрген Клопп из года в год привлекает дает юным игрокам попробовать свои силы в первой команде.
Алекс Инглторп, директор академии, стал гостем подкаста We Are Liverpool, где подробно рассказал о необычной тактике, которую применяет клуб по отношению к молодым игрокам.
«Есть баланс, поэтому теперь мы делаем так, что в контракте игроков есть пункт об автомобилях. Мы не хотим, чтобы они ездили на Range Rover. Причина, по которой мы не хотим, чтобы они ездили на чем-то слишком большом, слишком громадном, слишком ярком, заключается в том, что не только тренер и персонал составляют мнение о вас, но и старшие игроки.
Я не думаю, что Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Энди Робертсон чувствовали себя униженными, когда ездили на своих первых машинах, и я использую их пример в презентации ребятам.
Мы могли бы позволить себе платить им больше, но мы не делаем этого, потому что я не думаю, что это было бы правильно. Есть что-то в том, чтобы заработать вознаграждение, а не мгновенно получить его. Игроки знают, что если мы не одобрим чью-то машину, то они могут припарковать ее на автостоянке Дэвида Ллойда [у тренажерного зала], но она не будет стоять у Академии.
Я могу выглядеть идиотом из-за этого, но я не хочу, чтобы они работали 10 лет ради просмотра и провалили его, даже не ступив на поле из-за своего отношения».
Звучит как хороший подход к молодым футболистам. Звездная болезнь еще в академии им, видимо, не грозит.
Думаю, что бОльшей глупости и не придумать, Златан меня поддержит)
Если вы игроку в 18 лет платите так, что он может купить себе машину своей мечты, зачем его ограничивать?
Хотите воспитать в них что-то разумное доброе и вечное-ну устройте историю, что после покупки авто, сумму, равную половине стоимости авто игроку нужно будет перевести на благотворительность, например
Эллиот - 25/неделю. Ну после налогов - 15/неделю.
А впервые про сложности с формированием стартового состава в обороне в сборной Англии - говорил еще Капелло, который как раз и жаловался на отсутствие опций, кроме игры в 4 защитника
Под "роботами" подразумевались не игроки, а английскиe тренеры, определяющие тактику. "Сказали" всей стране играть в 4 оборонца, значит - вперед, чего тут думать. Вы сами в такое верите?
Капелло - прекрасный тренер. Но добился чего то заметного только на клубном уровне. Его мучения с 2мя сборными, имена которых не будем называть, хорошо известны. Думаю, принимая решение ехать на остров тренировать местную национальную команду, он понимал сложность вызова и уж наверняка был в курсе того, как учат играть молодых английских профи, однако это его не смутило. Называть после неудачных выступлений в ключевых турнирах расстановку, к которой привыкли бриты в своих академиях основной причиной фиаско звучит не очень профессионально (хотелось бы взглянуть на источник). Тренеры клубов АПЛ повальных жалоб на эту тему не издают, а просто наигрывают то, что считают нужным и возможным. К примеру, Антонио Конте в 2017 году в первом же сезоне работы в «Челси» завоевал титул АПЛ, используя как раз расстановку 3-4-3. Итальянцу удалось по-новому раскрыть некоторых игроков. Сезар Аспиликуэта при Конте здорово играл на позиции центрального защитника. И это при том, что испанец имеет рост 178 см. Кроме того, Антонио предоставил полную свободу действий Эдену Азару, что положительно сказалось на статистике бельгийца
Источник: https://football-esthete.ru/rasstanovki-v-futbole
Вадик Лукомский, немного понимающий и в тактике и в английском футболе, еще в 2015 году выдал тут текст, где в самом начале говорит что "Долгое время в Британии была очень популярна схема 4-4-2, (но) уже почти десять лет ее нет в числе самых трендовых, но некоторые ее отголоски до сих пор присущи английскому футболу..." https://www.sports.ru/amp/post/788173/ Дальше он говорит об успешном использовании схем как с 3мя, так и с 4мя защитниками. Схемы с 2мя и 5ю я бы всерьез не рассматривал, считаю их экзотикой или вынужденной необходимостью (автобус, травмы итд). Получается, что уже почти 100 лет (с момента появления счемы дубль вэ в 1925 году) почти все команды мира используют либо 4х (большая часть команд) либо 3х, в основном как раз итальянцы, оборонцев со многоми опциями расстановки полузащиты и нападения вдовавок к этому. Так что 4 защитника - это не приговор, а реалии большинства про-команд в течение многих десятилетий. Также, судя по утверждению маэстро Лукомского, бриты уже в сердине нулевых начали отходить от жесткой схемы 4-4-2 и искать выигрышные вариации, втч и с 3мя дефами. Капелло пришел в Англию уже после старта этого тренда, в 2007м. Так что зря он на это жаловался (если это было вообще) - клубы уже тогда искали тактическую гибкость и наигрывали разныe схемы.