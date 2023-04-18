15 комментариев

Может, в этом весь секрет?

Директор академии «Ливерпуля» рассказал, что в контракты юных игроков клуба включен один необычный пункт контракта, который должен научить молодежь смирению.

На протяжении долгих лет академия «красных» регулярно выпускает игроков мирового класса, таких как Майкл Оуэн, Робби Фаулер, Стивен Джеррард и Джейми Каррагер.

Нынешние звезды «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд, Кертис Джонс, Стефан Байчетич, Харви Эллиотт тоже являются выпускниками клубной академии, а Юрген Клопп из года в год привлекает дает юным игрокам попробовать свои силы в первой команде.

Алекс Инглторп, директор академии, стал гостем подкаста We Are Liverpool, где подробно рассказал о необычной тактике, которую применяет клуб по отношению к молодым игрокам.

«Есть баланс, поэтому теперь мы делаем так, что в контракте игроков есть пункт об автомобилях. Мы не хотим, чтобы они ездили на Range Rover. Причина, по которой мы не хотим, чтобы они ездили на чем-то слишком большом, слишком громадном, слишком ярком, заключается в том, что не только тренер и персонал составляют мнение о вас, но и старшие игроки.

Я не думаю, что Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Энди Робертсон чувствовали себя униженными, когда ездили на своих первых машинах, и я использую их пример в презентации ребятам.

Мы могли бы позволить себе платить им больше, но мы не делаем этого, потому что я не думаю, что это было бы правильно. Есть что-то в том, чтобы заработать вознаграждение, а не мгновенно получить его. Игроки знают, что если мы не одобрим чью-то машину, то они могут припарковать ее на автостоянке Дэвида Ллойда [у тренажерного зала], но она не будет стоять у Академии.

Я могу выглядеть идиотом из-за этого, но я не хочу, чтобы они работали 10 лет ради просмотра и провалили его, даже не ступив на поле из-за своего отношения».

Звучит как хороший подход к молодым футболистам. Звездная болезнь еще в академии им, видимо, не грозит.