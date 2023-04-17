Кажется, «Ливерпуль» забыл, как побеждать не с разгромным счетом. После уничтожения «МЮ» в 26-м туре Премьер-лиги «красные» не смогли победить в пяти матчах подряд, пока команда Клоппа не встретилась с «Лидсом».

В матче 31-го тура АПЛ «Лидс» попал под каток «Ливерпуля». Счет был открыт на 35-й минуте, забил Гакпо с передачи Трента. Перед перерывом преимущество своей команды увеличил Салах.

В начале второй половины встречи Конате помог сопернику размочить счет, но подопечные Клоппа быстро вернули игру под свой контроль. На 52-й минуте забил Жота. Это первый мяч Диогу за клуб с 10 апреля 2022 года. Следом забил Салах, но его мяч был отменен из-за офсайда.

Но Мо не расстроился и забил еще один гол, оформляя дубль в матче. Египтянин стал лучшим игроком в истории АПЛ по одному показателю. На 74-й минуте вновь забил Жота, а на закуску «Лидс» получил гол от Нуньеса.

Блестящий матч в исполнении команды Клоппа.

Оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Лидса» от Sofascore

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