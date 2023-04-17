LFC 2020
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Трент – лучший, Милнер – худший: оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Лидса»

Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Диогу Жота Диогу Жота
Коди Гакпо Коди Гакпо
Джеймс Милнер Джеймс Милнер
Мохамед Салах Мохамед Салах
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
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Кажется, «Ливерпуль» забыл, как побеждать не с разгромным счетом. После уничтожения «МЮ» в 26-м туре Премьер-лиги «красные» не смогли победить в пяти матчах подряд, пока команда Клоппа не встретилась с «Лидсом».

В матче 31-го тура АПЛ «Лидс» попал под каток «Ливерпуля». Счет был открыт на 35-й минуте, забил Гакпо с передачи Трента. Перед перерывом преимущество своей команды увеличил Салах.

В начале второй половины встречи Конате помог сопернику размочить счет, но подопечные Клоппа быстро вернули игру под свой контроль. На 52-й минуте забил Жота. Это первый мяч Диогу за клуб с 10 апреля 2022 года. Следом забил Салах, но его мяч был отменен из-за офсайда.

Но Мо не расстроился и забил еще один гол, оформляя дубль в матче. Египтянин стал лучшим игроком в истории АПЛ по одному показателю. На 74-й минуте вновь забил Жота, а на закуску «Лидс» получил гол от Нуньеса.

Блестящий матч в исполнении команды Клоппа.

Оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Лидса» от Sofascore

Как вам матч? Чья игра впечатлила больше всего?

4 комментария

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Liverpool735
По моему скромному мнению вышедший на 81й минуте игрок никак не может быть худшим. Худшим считаю Конате за привоз
+11
-3
+8
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alim_liver_kz
Худший по игре Хедерсон скорее)
+3
-1
+2
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А.В. Бубнов
Игрок выходящий на замену, если не сделал голевую, или не забил гол, вообще не должен получать оценку.
А то получается как у зтого: https://m.youtube.com/watch?v=uePDTuA0Ugo&feature=emb_title
+1
0
+1
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Nostromo
Ответ alim_liver_kz
Худший по игре Хедерсон скорее)
Хендо не скажем что блестит, но он пока очень важный механизм..колесико передающее вариативность того кто дал приказ. Думаю в сборной он получает другие.Часто его держат на лавочке...но он может передать начальника..фас.
0
0
0
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