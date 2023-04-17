В Германии не будут удерживать голландца.

По данным журналистки Sky Sports Мелиссы Редди, Райан Гравенберх с энтузиазмом относится к потенциальному трансферу в «Ливерпуль». «Красные» уже обговорили некоторые моменты с агентом и отцом футболиста, который хочет играть более регулярно.

Прошлым летом молодой игрок перебрался в «Баварию» и его карьера слегка застопорилась. В этом сезон он получил всего 711 минут игрового времени, проиграв борьбу за основу Джошуа Киммиху и Леону Горетцке.

Считается, что мюнхенский клуб не будет удерживать игрока, если поступит предложение чуть больше, чем они заплатили за него год назад, а именно не менее 20 млн фунтов.

«Ливерпуль» будет не единственным претендентом на Гравенберха, а игрок стоит не на первом месте шорт-листа.