11 комментариев

По сообщениям источников, в «Ливерпуле» серьезно рассматривают возможность лишить Мохамеда Салаха статуса главного пенальтиста команды.

Египтянин не смог реализовать два одиннадцатиметровых удара подряд в матчах с «Борнмутом» и «Арсеналом». Эти промахи привели к тому, что «красные» потеряли пять очков из шести возможных.

Независимо от того, появится ли у клуба новый пенальтист, Юрген Клопп намерен поговорить с нападающим, который за свою карьеру в «Ливерпуле» провалил 5 пенальти и забил 24.

Заменить Салаха смогут Дарвин Нуньес, Коди Гакпо или даже Энди Робертсон.