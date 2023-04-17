11 комментариев

«Ливерпуль» может выбрать нового пенальтиста после промахов Салаха
По сообщениям источников, в «Ливерпуле» серьезно рассматривают возможность лишить Мохамеда Салаха статуса главного пенальтиста команды.
Египтянин не смог реализовать два одиннадцатиметровых удара подряд в матчах с «Борнмутом» и «Арсеналом». Эти промахи привели к тому, что «красные» потеряли пять очков из шести возможных.
Независимо от того, появится ли у клуба новый пенальтист, Юрген Клопп намерен поговорить с нападающим, который за свою карьеру в «Ливерпуле» провалил 5 пенальти и забил 24.
Заменить Салаха смогут Дарвин Нуньес, Коди Гакпо или даже Энди Робертсон.
За карьеру, у Салаха 30 забитых пенальти и 7 промахов с точки (19% попыток неудачные). У Фабиньо 24 забитых пенальти и промах всего один (4% неудачные)
пусть бьет Салах, сколько раз уже он выручал нас. хоть последнее время многие им недовольны, но все же Салах часто тащил нас. Надеемся и верим что вернётся в прежнее русло
Робертсон известен дикими промахами с выгодных позиций, ему бы я не доверил. Что из себя представляют Дарвин и Гакпо в пенальти - не знаю.