LFC 2020
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«Ливерпуль» может выбрать нового пенальтиста после промахов Салаха

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Мохамед Салах Мохамед Салах
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По сообщениям источников, в «Ливерпуле» серьезно рассматривают возможность лишить Мохамеда Салаха статуса главного пенальтиста команды.

Египтянин не смог реализовать два одиннадцатиметровых удара подряд в матчах с «Борнмутом» и «Арсеналом». Эти промахи привели к тому, что «красные» потеряли пять очков из шести возможных.

Независимо от того, появится ли у клуба новый пенальтист, Юрген Клопп намерен поговорить с нападающим, который за свою карьеру в «Ливерпуле» провалил 5 пенальти и забил 24.

Заменить Салаха смогут Дарвин Нуньес, Коди Гакпо или даже Энди Робертсон.

 

11 комментариев

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Санжар Уразбаев
В наше время такие важные вещи хочется поручить нашему волшебнику Аллисону
+12
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+12
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Адам Магомедов
Дарвин , Коди , Эндрю ???? Мне кажется что на крайняк Милнер или Фабиньо могут пробить.
+11
0
+11
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_El Nino_
Ответ Адам Магомедов
Дарвин , Коди , Эндрю ???? Мне кажется что на крайняк Милнер или Фабиньо могут пробить.
Милнер если на поле, то явно не на крайняк.
+6
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DioMeD22
Ответ S.Laposter
Фаба нужно подальше от мяча держать пусть бьет Салах, сколько раз уже он выручал нас. хоть последнее время многие им недовольны, но все же Салах часто тащил нас. Надеемся и верим что вернётся в прежнее русло
Какое подальше? Фабиньо отличный пенальтист, по статистике вообще один из лучших.
За карьеру, у Салаха 30 забитых пенальти и 7 промахов с точки (19% попыток неудачные). У Фабиньо 24 забитых пенальти и промах всего один (4% неудачные)
+3
0
+3
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S.Laposter
Фаба нужно подальше от мяча держать
пусть бьет Салах, сколько раз уже он выручал нас. хоть последнее время многие им недовольны, но все же Салах часто тащил нас. Надеемся и верим что вернётся в прежнее русло
+5
-3
+2
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DioMeD22
Ответ Адам Магомедов
Дарвин , Коди , Эндрю ???? Мне кажется что на крайняк Милнер или Фабиньо могут пробить.
Не на крайняк. Эти двое лучшие пенальтисты в клубе
+2
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DioMeD22
Фабиньо, как игрок основы. Или Милнер, если он на поле.
Робертсон известен дикими промахами с выгодных позиций, ему бы я не доверил. Что из себя представляют Дарвин и Гакпо в пенальти - не знаю.
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Отвёртка
Ответ S.Laposter
Фаба нужно подальше от мяча держать пусть бьет Салах, сколько раз уже он выручал нас. хоть последнее время многие им недовольны, но все же Салах часто тащил нас. Надеемся и верим что вернётся в прежнее русло
Фаб лучший пенальтист в команде
+1
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Улугбек Гуламов
Только не Дарвин.
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Николай Дягель
Да будет бить как и бил салах , единственно его надо менять на точке когда на поле милнер.
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S.Laposter
Ответ DioMeD22
Какое подальше? Фабиньо отличный пенальтист, по статистике вообще один из лучших. За карьеру, у Салаха 30 забитых пенальти и 7 промахов с точки (19% попыток неудачные). У Фабиньо 24 забитых пенальти и промах всего один (4% неудачные)
Он и в отборах был один из лучших. сейчас его форма вызывает грусть. ну посмотрим, что Клопп решит и прав ли кто-то из нас
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