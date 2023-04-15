LFC 2020
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«Это мой клуб. Вы предлагаете мне уволиться?» Клопп сдержанно отреагировал на вылет из гонки за Беллингема

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Футбол Футбол

Юрген Клопп достаточно сдержанно отреагировал на выбывание «Ливерпуля» из гонки за Беллингема, и подробно ответил на вопрос о трансферных амбициях клуба.

– Очевидно, другие могут сделать в некоторых ситуациях больше, чем мы.

Я не тот человек, который должен говорить об этом, но на этом месте всегда я. Не очень здорово осознавать нашу ситуацию на рынке, но мы говорим не о моих деньгах.

Я не сержусь из-за того, что мы не можем купить кого-то. И я не всегда согласен с тем, как мы поступаем, но я просто сотрудник.

Если я разозлюсь из-за этого, у нас не появится больше денег.

– Вы задумывались о переходе в более богатый клуб?

– Это мой клуб. Вы предлагаете мне уволиться и ждать предложения получше?

1 комментарий

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OrenSky
FSG хватит доить клуб, в прошлом сезоне заработал больше только Реал… Жаль что у клуба такие жадные владельцы, которых интересуют только деньги.. Если я не прав, объясните почему они так пассивны на трансферном рынке
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