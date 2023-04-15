Дорогие покупки летом вряд ли стоит ожидать.

Вчера главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, что Джуда Беллингема в клубе не будет. Чуть позже он уточнил информацию о трансферном бюджете на лето:

«Решение о бюджете всегда исходит от владельцев, а остальные решения − от нас. Если бюджет − это бюджет, то мы должны делать то, что можем. Другие клубы могут сделать куда больше, чем мы, в некоторых ситуациях (тратя много денег). Это очевидно».

В комментариях болельщики выразили поддержку тренеру:

💭 Я люблю Юргена и восхищаюсь тем, что он признает, что эти владельцы не хотят тратить деньги, но он больше не может быть мягкотелым. В прошлом он подписал одного игрока, который нам не был особо нужен − это Конате. В этом сезоне он был выдающимся. Клопп должен обратиться к владельцам прямо сейчас.

💭 FSG (владельцы «Ливерпуля») сейчас не дают нам бюджет, но он очень нужен нам. Так позвольте Клоппу тратить и наверстывать упущенное!

💭 Как бы я хотел иметь таких сотрудников, как Клопп... Самый гибкий, податливый и понимающий человек на Земле.

💭 В отличии от других владельцев, наши не хотят тратить деньги. Понимаю Клоппа сейчас, как никогда.