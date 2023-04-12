Сенегалец прошел длинный пусть.

«Я пошел на просмотр один – никто об этом не знал, кроме моего лучшего друга. Мне пришлось ему сказать, чтобы взять немного денег в долг – мне не хватало на билет на автобус до Дакара. Приехав в город, я сразу отправился на тренировку.

На просмотр приехали несколько сотен детей со всего Сенегала. Началось все не очень хорошо – когда я представился, все начали смеяться. Дело в том, что я совсем не был на похож на футболиста – на мне были штаны, а не футбольные шорты, на ногах кеды, разодранные по бокам, чтобы в них можно было играть, я сам починил их помощью проволоки.

Те, кто проводил просмотр, смотрели на меня с недоверием, они спрашивали: «Ты действительно хочешь стать футболистом?» Я понимал их, но у меня не было выбора. На поле я был не так уж плох – в итоге меня взяли в команду. Это стало началом моего приключения на пути к Кубку Африки».