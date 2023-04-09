Мохамед Салах не реализовал два пенальти подряд, так что есть шанс, что его могут снять с этой должности. Проблема заключается в том, чтобы определить, кто должен взять на себя эту ответственность.

Как установил The Athletic, только четыре действующих игрока «Ливерпуля», кроме Салаха, забивали пенальти за «красных».

Джеймс Милнер, пожалуй, самый надежный пенальтист «Ливерпуля», не забивший всего 2раза. Однако он не является регулярным стартером, и его контракт может истечь летом, несмотря на желание Юргена Клоппа оставить его.

Роберто Фирмино имеет 50-процентный коэффициент реализации за «Ливерпуль» — две успешные попытки из четырех. Кроме того, он точно уйдет после этого сезона.

Два других игрока — Фабиньо и Джордан Хендерсон — имеют 100-процентную реализацию. Фабиньо также регулярно исполнял пенальти за «Монако».

Так что, похоже, следующим пенальтистом «Ливерпуля» после Салаха может стать новый игрок. Вариантов тоже хватает: Дарвин Нуньес, Диогу Жота, Коди Гакпо.