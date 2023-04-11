Печально известный футбольный эксперт Ричард Киз встал на сторону помощника судьи Константина Хацидакиса в его конфронтации с Энди Робертсоном во время матча Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Арсеналом».

«Когда Робертсон подошел к Хацикакису, возможно, ассистент беспокоился о его безопасности? Он имел на это полное право», — написал Киз в своем блоге.

«Какая ирония, что «Ливерпуль» на прошлой неделе заплатил ФА еще 75 000 фунтов стерлингов за то, что они не смогли контролировать своих игроков во время недавней игры против «Сити».

«Это должно прекратиться. Робертсон не имел права противостоять ассистенту в перерыве. Я не часто соглашаюсь с Роем Кином, но он был прав, когда сказал, что Робертсон вел себя «как ребенок».

Хацидакис, похоже, ударил Робертсона локтем в горло в перерыве. Когда левый защитник пошел возражать судье, ему удалось только получить предупреждение.

С тех пор лайнсмен был отстранен до завершения расследования инцидента. Судя по реакции СМИ, не будет большим сюрпризом, если Хацидакис не понесут наказания.