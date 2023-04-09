После свистка на перерыв в матче «Ливерпуля» и «Арсенала» у Робертсона появились претензии к лайнсмену Хатцидакису.

Эндрю подошел к судье, а тот отмахнулся от игрока «красных», локтем попав ему в лицо. Вышло грубовато:

Футболисты призвали главного арбитра обратить внимание на эпизод. Робертсон вдобавок к удару получил желтую карточку за излишнюю эмоциональность.

Как оцениваете поведение судейской бригады в этом эпизоде?