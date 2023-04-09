LFC 2020
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📸 Попало в трансляцию: лайнсмен отмахнулся от Робертсона и локтем попал игроку в лицо

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Эндрю Робертсон Эндрю Робертсон
Футбол Футбол

После свистка на перерыв в матче «Ливерпуля» и «Арсенала» у Робертсона появились претензии к лайнсмену Хатцидакису.

Эндрю подошел к судье, а тот отмахнулся от игрока «красных», локтем попав ему в лицо. Вышло грубовато:

Футболисты призвали главного арбитра обратить внимание на эпизод. Робертсон вдобавок к удару получил желтую карточку за излишнюю эмоциональность.

Как оцениваете поведение судейской бригады в этом эпизоде?

3 комментария

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Akmor
Ответ Serega Fart
В Англии судейские бригады уровня РПЛ, каждый матч чудят
Нет, наши уже повыше будут. Сегодня судья вообще судил на уровне чемпионата города
+4
0
+4
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Serega Fart
В Англии судейские бригады уровня РПЛ, каждый матч чудят
+2
0
+2
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А.В. Бубнов
Судью на мыло
Озёл он
+3
-1
+2
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