Неправильно оценил реакцию трибун.

Все началось с того, что Роб Холдинг неаккуратно сыграл в своей штрафной и уронил на газон Диогу Жоту. Судья без колебаний указал на точку, а исполнять приговор подошел Мохамед Салах.

Египтянин хотел попасть точно в левый от себя угол, но ошибся и мяч прошел мимо штанги.

Юрген Клопп во время исполнения пенальти отвернулся спиной к воротам и после удара Мо Салаха обрадовался, что тот оформил дубль. Однако спустя пару секунд понял, что форвард в створ не попал, а счет на табло все тот же − 1:2. За 10 секунд на лице немца был весь спектр эмоций.