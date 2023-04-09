LFC 2020
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🤪Десять секунд Клоппа. Отпраздновал гол с пенальти Салаха, а потом понял, что Мо не забил

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Мохамед Салах Мохамед Салах
Футбол Футбол

Неправильно оценил реакцию трибун.

Все началось с того, что Роб Холдинг неаккуратно сыграл в своей штрафной и уронил на газон Диогу Жоту. Судья без колебаний указал на точку, а исполнять приговор подошел Мохамед Салах.

Египтянин хотел попасть точно в левый от себя угол, но ошибся и мяч прошел мимо штанги.

Юрген Клопп во время исполнения пенальти отвернулся спиной к воротам и после удара Мо Салаха обрадовался, что тот оформил дубль. Однако спустя пару секунд понял, что форвард в створ не попал, а счет на табло все тот же − 1:2. За 10 секунд на лице немца был весь спектр эмоций.

3 комментария

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Zakir Hanseidov
Он какой-то не адекватный...
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geoo9
Ответ Serega Fart
Салах летом продать а вот Фирминбаева оставить
кто его купит с такой зп?
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Serega Fart
Салах летом продать а вот Фирминбаева оставить
+5
-1
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