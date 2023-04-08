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Болельщики в шоке. Кертис Джонс умным движением помог «Ливерпулю» сократить счет

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Оправдывает доверие Клоппа.

«Ливерпуль» дома на «Энфилде» умудрился на восьмой минуте пропустить быстрый гол, а после получаса игры уже горел 0:2. Команды так бы и ушли на перерыв с такими грустными цифрами, если бы не мяч Мохамеда Салаха.

Однако болельщики «красных» отметили другого игрока − Кертиса Джонса. Именно он сделал умный пас, который позволил Диогу Жоте отдать мяч на Хендерсона, который, в свою очередь, передал его Салаху.

Джонс дождался забега Жоты за спину.

А затем отправил мяч пяткой на ход португальцу, чего не ожидала защита «Арсенала».

Болельщики оценили такое действие Кертиса:

💭 Кертис Джонс играет хорошо. Я повторяю, Кертис Джонс играет хорошо!

💭 Шикарный первый тайм от Джонса. Я в шоке!

💭 Пас пяткой от Джонса − что это было вообще? Браво!

💭 Кертис Джонс одним движением решил заткнуть своих критиков. Первый тайм от него действительно впечатлил.

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