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📸 Ван Дейк помог «Арсеналу» открыть счет в матче против «Ливерпуля». Фанаты расстроены, но не удивлены

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Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
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В 30-м туре АПЛ на «Энфилд» приехал «Арсенал».

Лондонцы открыли счет уже на 7-й минуте встречи. Мяч от ноги Ван Дейка отрикошетил точно к Мартинелли, который без проблем отправил мяч в сетку. Во избежание нарушения авторских прав делимся скриншотами «ассиста» Вирджила.

Поклонников «Ливерпуля» игра Ван Дейка расстроила, но не удивила. Фанаты шутят в соцсетях:

💭 «Я никогда не видел столь гениального ассиста! Ван Дейк, как всегда, великолепен!»

💭 «Прекрасный ассист Ван Дейка, лучший защитник в мире».

💭 «Вы видели, что сделал Ван Дейк? В истории АПЛ еще не было настолько талантливых защитников».

💭 «В «Арсенале» Ван Дейк раскрылся, вы видели его голевую передачу! Помогает своей команде, так держать».

💭 «Это ассист года! Если Ван Дейк не получит за эту передачу какую-нибудь награду, я разочаруюсь в этом мире».

💭 «Ассист Ван Дейка гениален. Сыграл в касание, он точно знал, что рядом будет Мартинелли и мгновенно принял правильное решение. Игра мирового уровня».

💭 «Ван Дейк дарит голы противникам. Какой щедрый человек!»

Справедливости ради, в эпизоде с голом Мартинелли вся оборона «Ливерпуля» выступила плохо.

Как оцениваете игру Ван Дейка?

2 комментария

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aya
От любви до ненависти… Скоро Вирджил перегонит бедолагу Магваера по мемасикам))
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Денис Давыдов
О да, все комментарии прям от фанатов 😂
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