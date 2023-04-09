Пропустил последний матч из-за повреждения.

Не так давно Вирджил ван Дейк попадал в команду года УЕФА и занимал второе место в голосовании за «Золотой мяч», но в сезоне-2022/2023 голландец стал бледной тенью самого себя.

Падение формы защитника привело к тому, что немалая часть болельщиков «Ливерпуля» критикует одного из капитанов, хотя не только он несет ответственность за плохие результаты команды, которая свалилась на восьмое место АПЛ.

Критика разгорелась с новой силой после того, как появились кадры с тренировки, на которых 37-летний Джеймс Милнер не испытал никаких проблем в борьбе с Ван Дейком. Защитник вел себя крайне пассивно, дал себя обыграть и англичанин забил гол.

Вот как прокомментировали эпизод болельщики:

💭 Такой дурацкий пропущенный мяч. Он же мог выдвинуться и хотя бы навязать борьбу. Защитник не должен бояться, что его обыграют, но Ван Дейк предпочел вообще ничего не делать.

💭 Он действительно сильно сдал.

💭 О боже, у меня нет слов.

💭 Клопп обязан поговорить с ним об этом. Так дело не пойдет.

💭 И это на тренировке. Что с ним сделают в игре?

Сегодня у Вирджила будет возможность искупить свою вину. «Ливерпуль» на «Энфилде» примет «Арсенал», а Клопп уже назвал игру жизненно важной.