От скромности не умрет.

Юрген Клопп прокомментировал плохом сезоне Ливерпуля в этом году и утверждал, что это проблема, которую можно решить с помощью умного набора.

«Ты попадаешь в этот вихрь, и он всасывает тебя в это направление. А потом ты такой: «вау, где мы?».

Я не хуже тренер, чем был в прошлом году, определенно нет. Это не значит, что результаты достаточно хорошие, совсем нет. Но я не хуже и игроки тоже. Они просто хуже играют. Это определенно так.

Мы не можем сделать 24 изменения и сказать: «Вот так». Мы должны действовать грамотно, а затем двигаться дальше. У нас есть важные вещи, о которых нужно будет подумать в следующем году, но не сейчас.

Да, с грамотными трансферами мы сможем совершенствоваться - определенно. В этом план», - заявил Клопп.

Как вы считаете - виноваты игроки или Клопп?