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Печальная перспектива. Сколько денег потеряет «Ливерпуль», если не выйдет в ЛЧ по итогам этого сезона

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Так Беллингема точно не подписать.

Football Insider подсчитал, сколько денег получил «Ливерпуль» за выступление в ЛЧ и сколько клуб потеряет, если не попадет в турнир по итогам сезона.

В прошлом сезоне «красные» заработали больше всех остальных английских клубов, получив 105 миллионов фунтов стерлингов за выход в финал Лиги чемпионов.

Однако этот сезон был для «Ливерпуля» непростым, и он рано выбыл из турнира после поражения от «Реала» с общим счетом 6:2 в 1/8 финала. Тем не менее, мерсисайдцы должны заработать около 75 миллионов фунтов стерлингов за свое выступление в ЛЧ. Так что, если в следующем сезоне команда Клоппа не будет выступать в главном европейском клубном турнире, то она недополучит как минимум эти 75 миллионов, ведь «Ливерпуль» все же стабильно выходила из группы уже 7 лет подряд. 

«Ливерпуль» в настоящее время занимает 8-е место в лиге и серьезно рискует не попасть в топ-4.

Непопадание в Лигу чемпионов влечет за собой большие финансовые потери, и это напрямую влияет на качество игроков, которых клуб может подписать.

2 комментария

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Alex Sarus
Ответ Lord Baium
Главное, чтобы хватило на продление Милнера, Окса, Кейта и Артура 💪🏻
Трое уже точно не останутся после сезона.
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Lord Baium
Главное, чтобы хватило на продление Милнера, Окса, Кейта и Артура 💪🏻
0
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