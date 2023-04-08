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«За их игрой интересно наблюдать»: Клопп хвалит «Арсенал» и Артету

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Юрген Клопп Юрген Клопп
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В 30-м туре АПЛ на «Энфилд» приедет лидер чемпионата – «Арсенал».

На предматчевой пресс-конференции Юрген Клопп сравнил соперников и похвалил Артету:

«Кончено, сейчас это уже другая команда. Микель строит ее уже несколько лет, и, очевидно, результат его работы довольно впечатляющий. За их игрой интересно наблюдать. Это супер-живой, действительно качественный футбол, отличные игроки, хорошие планы на матчи.

В данный момент о нас так не скажешь, что довольно ярко иллюстрирует ситуацию. Но не будем забывать, что матч пройдет на «Энфилде». Итак, мы играем дома, а потому должны показать нашу реакцию на трудности, должны улучшить свою игру. Мы обязательно попробуем это сделать в воскресенье».

Клопп подчеркнул, что для «Ливерпулю» встреча с «Арсеналом» может стать определяющей. «Канониры» тоже будут пытаться отобрать у соперника очки, как это сделал «Ман Сити» в 29-м туре Премьер-лиги.

Сможет ли Клопп переиграть Артету? Делитесь мнением в комментариях.

1 комментарий

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Liverpool_YNWA
Очередной пример того, что добиться успеха можно не вбухивая миллиард. Нужно только, чтобы ты был действительным топовым тренером
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