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Девушка Дарвина Нуньеса взбудоражила фанатов «Ливерпуля» шуткой с рейтингом 18+

Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
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Девушка Дарвина Нуньеса взбудоражила фанатов «Ливерпуля», поделившись шуткой с рейтингом 18+ в социальных сетях.

Нуньес и его подруга Лорена Манас ужинали в суши-ресторане перед решающим матчем Премьер-лиги против «Арсенала» в воскресенье.

Лорена поделилась фото их вечера в социальных сетях, подписав:

«Две вещи, которые я люблю есть больше всего».

Эта подпись рядом с фотографией уругвайского форварда, поедающего суши, взбудоражила социальные сети.

💬«Сексуально удовлетворенный Нуньес против Роба Холдинга?»

💬«Безумие говорить это, но я должен быть честен – это она о Дарине».

💬«Не могу ее винить, я бы сказала то же самое».

💬«А я вот не согласен».

💬«Если она играть в центре поля, то подпишите ее».

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