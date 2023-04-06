Девушка Дарвина Нуньеса взбудоражила фанатов «Ливерпуля» шуткой с рейтингом 18+
Девушка Дарвина Нуньеса взбудоражила фанатов «Ливерпуля», поделившись шуткой с рейтингом 18+ в социальных сетях.
Нуньес и его подруга Лорена Манас ужинали в суши-ресторане перед решающим матчем Премьер-лиги против «Арсенала» в воскресенье.
Лорена поделилась фото их вечера в социальных сетях, подписав:
«Две вещи, которые я люблю есть больше всего».
Эта подпись рядом с фотографией уругвайского форварда, поедающего суши, взбудоражила социальные сети.
💬«Сексуально удовлетворенный Нуньес против Роба Холдинга?»
💬«Безумие говорить это, но я должен быть честен – это она о Дарине».
💬«Не могу ее винить, я бы сказала то же самое».
💬«А я вот не согласен».
💬«Если она играть в центре поля, то подпишите ее».
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