Переживает из-за клубных результатов.

Среди недели «Ливерпуль» проводил очередной матч тура против «Челси» (0:0) и Юрген Клопп решил оставить на скамейке половину основного состава. В то время как Вирджил ван Дейк не мог помочь из-за травмы, в состав не попали Трент Александер-Арнолд, Эндрю Робертсон, Мохамед Салах и Коди Гакпо.

На предматчевой пресс-конференции перед игрой против «Арсенала» у Клоппа спросили, были ли изменения связаны с поражением от «Сити» или он сделал это из-за нагрузки на игроков.

«У нас была игра против «Сити», которая повлияла и на физическую форму, и на производительность. И то, и другое. Какой ответ вы ждете? Что я вам скажу: «Двое отсутствовали из-за этого, четверо − из-за того»? Это пустая трата времени».

Это не первый раз в этом сезоне, когда Клопп отвечает прессе в таком стиле. Обычно это случается, когда дела команды идут не слишком хорошо.

После поражения от «Вулверхэмптона» в феврале тренер отказался отвечать на вопрос журналиста из-за того, что тот написал плохо о команде. Еще чуть ранее, в январе, он был раздражен вопросами о трансферной политике, в то время как параллельно его критиковали Габриэль Агбонлахор и Дитмар Хаманн и немец отвечал им через СМИ.