Юрген Клопп пообщался со СМИ перед матчем «Ливерпуль»-«Арсенал».

На пресс-конференции тренера спросили, может ли игра стать определяющей для его команды.

«К сожалению, может», — ответил босс. «Если мы выиграем, то будем отставать на четыре очка от топ-4 в АПЛ. Для нас это была бы хорошая ситуация».

«Мы проиграли «Сити», так что теперь нам нужно побеждать. Возможно, это трудно придумывать разные вопросы, но еще сложнее каждую неделю придумывать разные ответы».

«После матча с «Сити» у нас была одна полноценная тренировка. Если мы не будем играть по три раза в неделю, то у нас будет больше времени для тренировок. Первый шаг к успеху — интенсивность, желание и страсть».