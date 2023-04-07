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«К сожалению, да»: Юрген Клопп ответил на вопрос том, определит ли игра с «Арсеналом» сезон для «Ливерпуля»

Юрген Клопп Юрген Клопп
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Юрген Клопп пообщался со СМИ перед матчем «Ливерпуль»-«Арсенал».

На пресс-конференции тренера спросили, может ли игра стать определяющей для его команды.

«К сожалению, может», — ответил босс. «Если мы выиграем, то будем отставать на четыре очка от топ-4 в АПЛ. Для нас это была бы хорошая ситуация».

«Мы проиграли «Сити», так что теперь нам нужно побеждать. Возможно, это трудно придумывать разные вопросы, но еще сложнее каждую неделю придумывать разные ответы».

«После матча с «Сити» у нас была одна полноценная тренировка. Если мы не будем играть по три раза в неделю, то у нас будет больше времени для тренировок. Первый шаг к успеху — интенсивность, желание и страсть».

3 комментария

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Vitalijus Bilevicius
Ответ Ненавидящий2.0
моя математика сломалась 46 и 53 по 28 матчей, Юрген рассчитывает что Ньюкасл или МЮ проиграют и даже так всё равно в случае победы отрыв 7 очков, а не 4
думаю, имелась ввиду зона еврокубков
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-1
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Арман Давлетчин
Ответ Ненавидящий2.0
моя математика сломалась 46 и 53 по 28 матчей, Юрген рассчитывает что Ньюкасл или МЮ проиграют и даже так всё равно в случае победы отрыв 7 очков, а не 4
Да. Что-то не бьётся.
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Ненавидящий2.0
моя математика сломалась 46 и 53 по 28 матчей, Юрген рассчитывает что Ньюкасл или МЮ проиграют и даже так всё равно в случае победы отрыв 7 очков, а не 4
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+1
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