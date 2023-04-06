Продуктивно сходил на клубную программу.

Харви Эллиотт во время клубного подкаста «We Are Liverpool» рассказал о том, что до перехода в «Ливерпуль» мог оказаться в «Мадриде».

«Да, у меня был шанс подписать контракт с ними, − сказал хавбек. − Честно говоря, было много предложений, и я был близок к переезду в Испанию. Но как только появился «Ливерпуль», все было решено. Мое сердце было настроено на такой выбор, потому что я болел за «Ливерпуль». У нас вся семья болельщики, мой отец мечтал играть здесь, но ему не удалось. Мой брат − самый большой фанат мерсисайдцев, которого я когда-либо видел. Он знает вещи, которых не знаю даже я, а я ведь играют в команде!»

Если Джуд Беллингем действительно будет выбирать сердцем, то его ждут в Англии, а если подумает только о финансах, то в Испании. Летом «Ливерпуль» по-видимому вступит в трансферную войну с «Мадридом» за молодого игрока »Дортмунда». Ее исход будет зависеть только от футболиста.