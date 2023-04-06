LFC 2020
Блог

«Ливерпуль» оштрафован за поведение игроков в матче против «Манчестер Сити». Разве «красные» это заслужили?

Клубы Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

Игра была жаркой.

Английская футбольная федерация оштрафовала «Ливерпуль» за неспособность контролировать своих игроков во время матча против «Манчестер Сити», который закончился поражением мерсисайдцев со счетом 4:1.

Инцидент произошел на 34-й минуте игры после того, как Родри сделал жесткий подкат под Коди Гакпо. Испанец получил желтую карточку, но игроки «Ливерпуля» считали, что такое поведение достойно дисквалификации. Они окружили арбитра Саймона Хупера и умоляли его передумать, но их просьбы остались без внимания.

Сегодня FA выпустила заявление:

«Ливерпулю было предъявлено обвинение после того, как его игроки окружили судью на 34-й минуте матча Премьер-лиги против «Манчестер Сити» в субботу, 1 апреля. Утверждается, что «Ливерпуль» не смог обеспечить условия для того, чтобы его игроки вели себя неприемлемо и/или неподобающим образом. Клуб должен отреагировать до среды, 12 апреля».

При этом в том матче точно были примеры неподобающего поведения и с другой стороны. Например, Пеп Гвардиола отпраздновал гол Хулиана Альвареса, пожимая руки запасным игрокам «красных». Его даже спросили об этом в послематчевой пресс-конференции:

«Я был счастлив и сказал [Костасу Цимикасу], какой хороший у нас был гол. Нет, да ладно, празднования не бывают неуважительными. Мне очень жаль. Спросите его, если это было неуважительным, спросите Цимикаса. Я [отпраздновал] гол так же, как и со своим сыном. Мне очень жаль. Это неуважение? Ах, хорошо, мне очень жаль!»

Теперь «Ливерпуль» должен ответить на выдвинутое обвинение — в планах его обжаловать. Если вина все же будет доказана, то клубу придется выплатить крупный штраф.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitalijus Bilevicius
Утверждается, что «Ливерпуль» НЕ СМОГ ОБЕСПЕЧИТЬ условия для того, ЧТОБЫ его ИГРОКИ ВЕЛИ СЕБЯ неприемлемо и/или неподобающим образом. Клуб должен отреагировать до среды, 12 апреля»

я бы сказал, вполне себе смог обеспечить, и игроки вели себя вполне неприемлемо и/или неподобающим образом :/
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ненавидящий2.0
Помню я как Пеп праздновал при Моуриньо (и как они потом обвиняли друг друга) и наоборот. А тут уже и Костас = сын. Лицемерие, не иначе. Как я был рад за титул МС, когда они КПР обыгрывали 3-2 в последнем туре и как же сейчас меня бесит гнилая натура некоторых товарищей оттуда. Сначала дисква Клоппа, который взорвался из-за слепоты лайнсмена, теперь вот это. В мою бытность игроком ох как бы я ждал матчей с такими соперниками в следующем сезоне (календарь уже не позволяет встретится), вообще мотивировать не надо было бы, заряжен на игру был бы максимально
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арам Саркисян
Они там совсем с дубу рухнули? Таких ситуаций в каждом матче по 7-8 штук, почему тогда всех так не штрафуют?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий