«Ливерпуль» оштрафован за поведение игроков в матче против «Манчестер Сити». Разве «красные» это заслужили?
Игра была жаркой.
Английская футбольная федерация оштрафовала «Ливерпуль» за неспособность контролировать своих игроков во время матча против «Манчестер Сити», который закончился поражением мерсисайдцев со счетом 4:1.
Инцидент произошел на 34-й минуте игры после того, как Родри сделал жесткий подкат под Коди Гакпо. Испанец получил желтую карточку, но игроки «Ливерпуля» считали, что такое поведение достойно дисквалификации. Они окружили арбитра Саймона Хупера и умоляли его передумать, но их просьбы остались без внимания.
Сегодня FA выпустила заявление:
«Ливерпулю было предъявлено обвинение после того, как его игроки окружили судью на 34-й минуте матча Премьер-лиги против «Манчестер Сити» в субботу, 1 апреля. Утверждается, что «Ливерпуль» не смог обеспечить условия для того, чтобы его игроки вели себя неприемлемо и/или неподобающим образом. Клуб должен отреагировать до среды, 12 апреля».
При этом в том матче точно были примеры неподобающего поведения и с другой стороны. Например, Пеп Гвардиола отпраздновал гол Хулиана Альвареса, пожимая руки запасным игрокам «красных». Его даже спросили об этом в послематчевой пресс-конференции:
«Я был счастлив и сказал [Костасу Цимикасу], какой хороший у нас был гол. Нет, да ладно, празднования не бывают неуважительными. Мне очень жаль. Спросите его, если это было неуважительным, спросите Цимикаса. Я [отпраздновал] гол так же, как и со своим сыном. Мне очень жаль. Это неуважение? Ах, хорошо, мне очень жаль!»
Теперь «Ливерпуль» должен ответить на выдвинутое обвинение — в планах его обжаловать. Если вина все же будет доказана, то клубу придется выплатить крупный штраф.
я бы сказал, вполне себе смог обеспечить, и игроки вели себя вполне неприемлемо и/или неподобающим образом :/