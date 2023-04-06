Игра была жаркой.

Английская футбольная федерация оштрафовала «Ливерпуль» за неспособность контролировать своих игроков во время матча против «Манчестер Сити», который закончился поражением мерсисайдцев со счетом 4:1.

Инцидент произошел на 34-й минуте игры после того, как Родри сделал жесткий подкат под Коди Гакпо. Испанец получил желтую карточку, но игроки «Ливерпуля» считали, что такое поведение достойно дисквалификации. Они окружили арбитра Саймона Хупера и умоляли его передумать, но их просьбы остались без внимания.

Сегодня FA выпустила заявление:

«Ливерпулю было предъявлено обвинение после того, как его игроки окружили судью на 34-й минуте матча Премьер-лиги против «Манчестер Сити» в субботу, 1 апреля. Утверждается, что «Ливерпуль» не смог обеспечить условия для того, чтобы его игроки вели себя неприемлемо и/или неподобающим образом. Клуб должен отреагировать до среды, 12 апреля».

При этом в том матче точно были примеры неподобающего поведения и с другой стороны. Например, Пеп Гвардиола отпраздновал гол Хулиана Альвареса, пожимая руки запасным игрокам «красных». Его даже спросили об этом в послематчевой пресс-конференции:

«Я был счастлив и сказал [Костасу Цимикасу], какой хороший у нас был гол. Нет, да ладно, празднования не бывают неуважительными. Мне очень жаль. Спросите его, если это было неуважительным, спросите Цимикаса. Я [отпраздновал] гол так же, как и со своим сыном. Мне очень жаль. Это неуважение? Ах, хорошо, мне очень жаль!»

Теперь «Ливерпуль» должен ответить на выдвинутое обвинение — в планах его обжаловать. Если вина все же будет доказана, то клубу придется выплатить крупный штраф.