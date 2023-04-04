Встреча «Ливерпуля» и «Челси» в рамках перенесенного матча 8-го тура Премьер-лиги закончилась нулевой ничьей. Два мяча лондонцев были отменены, а «красные» так и не смогли поразить ворота соперника.

После 28-ми туров АПЛ команда Клоппа расположилась на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 43 очка.

Джейми Каррагер поделился своими мыслями о результатах «Ливерпуля» в этом сезоне:

«Думаю, «Ливерпуль» играет с той же идеей, что и несколько лет назад, но футболисты уже не способны выступать так, как раньше. Должен ли тренер строго придерживаться своих идей, или необходимо адаптировать свои принципы? Конечно, Клопп – отличный тренер, но даже в матче против «Челси» «Ливерпуль» играл так, как делал это три года назад. В итоге матч заканчивается со счетом 0:0, все ломают голову, думая, как так вышло.

Самое главное – это то, как легко соперники получают шансы. Клопп временами пытался экспериментировать в этом сезоне, но он не собирается полностью меняться. Если изменений не будет, команда продолжит много пропускать.

В матче против «Сити», в игре с «Челси» «Ливерпуль» пытался играть так, как делал это раньше, только футболисты уже не способны так выступать. Команде нужны новые игроки. «Ливерпулю» придется проделать серьезную работу на трансферном рынке, чтобы вернуть команде энергию, необходимую для реализации идеи Клоппа».

Согласны с мнением Джейми? Кто мог бы помочь «Ливерпулю» вернуться на футбольный Олимп?