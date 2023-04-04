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В матче против «Арсенала» «Ливерпуль» отдаст дань памяти болельщикам, погибшим на стадионе «Хиллсборо»

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Ужасная трагедия, в которой погибло 97 болельщиков «красных».

На своем официальном сайте «Ливерпуль» опубликовал заявление, в котором объявил, что 9 апреля в игре против «Арсенала» клуб отдаст дань памяти 97 болельщикам, которые погибли в результате трагедии на «Хиллсборо».

«В воскресенье перед началом матча пройдет минута молчания в память о детях, женщинах и мужчинах, погибших в результате событий, произошедших в полуфинале Кубка Англии в игре против «Ноттингем Форест» 15 апреля 1989 года.

Во время минуты молчания на Kop появится мозаика, на которой будет изображен Вечный огонь с номером 97. В знак уважения команда выйдет с черными нарукавными повязками, а также появится памятный специальный выпуск программки игрового дня. Клуб задействует светодиодные табло, стоящие вокруг поля.

В ряде мероприятий примут участие игроки академии. Они посетят стадион «Хиллсборо» и мемориал на «Энфилде», отправятся на образовательные занятия и поучаствуют в мемориальном футбольном турнире совместно с «Эвертоном», «Шеффилд Уэнсдей» и «Ноттингем Форест».

В субботу, 15 апреля, игроки и персонал клуба почтят минутой молчания память 97 погибших болельщиков».

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