Матч между «Челси» и «Ливерпулем» не был богат на события. Команды так и не смогли открыть счет.

«Ливерпуль» не побеждает на протяжении уже 4 матчей подряд: ранее команда Клоппа потерпела поражение от «Борнмута» (0:1), «Реала» (0:1) и «Манчестер Сити» (1:4).

Лучшим игроком прошедшего матча с «Челси» в составе «Ливерпуля» по оценка портала SofaScore стал Ибраима Конате, а худшим Диогу Жота.

Вот оценки всех футболистов от портала: