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Конате лучший, а Жота худший. Оценки «Ливерпуля» за матч с «Челси»

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Матч между «Челси» и «Ливерпулем» не был богат на события. Команды так и не смогли открыть счет.

 

«Ливерпуль» не побеждает на протяжении уже 4 матчей подряд: ранее команда Клоппа потерпела поражение от «Борнмута» (0:1), «Реала» (0:1) и «Манчестер Сити» (1:4).

Лучшим игроком прошедшего матча с «Челси» в составе «Ливерпуля» по оценка портала SofaScore стал Ибраима Конате, а худшим Диогу Жота.

Вот оценки всех футболистов от портала:

3 комментария

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S.Laposter
Ответ Ненавидящий2.0
За что Хендо такую высокую оценку дали? За свечки в никуда и за кроссы в задницы соперникам? Ни одного паса в атакующей фазе не дошло до адресата, не считая пасов с целью сохранения мяча у команды, т.е. поперёк-назад
Чего именно на него прицел?
фабинье труп. джонс давно не уровень, списание на молодость прошло. Гомес тоже печально, хотя, возможно, не хуже арнольда. жота не набрал форму.
низкий поклон Алиссону.
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Ненавидящий2.0
И у Конате 7.5, а у Матипа 6.8.

Конате - сам привёз сам же и вынес из пустых.

Кто это оценивает? Какие критерии оценки? Полный рандом какой-то. Алиссон 7.4. У него должна быть высшая оценка среди всех за матч
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Ненавидящий2.0
За что Хендо такую высокую оценку дали? За свечки в никуда и за кроссы в задницы соперникам? Ни одного паса в атакующей фазе не дошло до адресата, не считая пасов с целью сохранения мяча у команды, т.е. поперёк-назад
0
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