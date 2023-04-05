Конате лучший, а Жота худший. Оценки «Ливерпуля» за матч с «Челси»
Матч между «Челси» и «Ливерпулем» не был богат на события. Команды так и не смогли открыть счет.
«Ливерпуль» не побеждает на протяжении уже 4 матчей подряд: ранее команда Клоппа потерпела поражение от «Борнмута» (0:1), «Реала» (0:1) и «Манчестер Сити» (1:4).
Лучшим игроком прошедшего матча с «Челси» в составе «Ливерпуля» по оценка портала SofaScore стал Ибраима Конате, а худшим Диогу Жота.
Вот оценки всех футболистов от портала:
фабинье труп. джонс давно не уровень, списание на молодость прошло. Гомес тоже печально, хотя, возможно, не хуже арнольда. жота не набрал форму.
низкий поклон Алиссону.
Конате - сам привёз сам же и вынес из пустых.
Кто это оценивает? Какие критерии оценки? Полный рандом какой-то. Алиссон 7.4. У него должна быть высшая оценка среди всех за матч