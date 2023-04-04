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«Весь сезон я думал: «Ливерпуль» сегодня покажет себя», но больше я так не думаю». Майка Ричардс назвал ключевую проблему Клоппа в этом сезоне

Майка Ричардс Майка Ричардс
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«Что происходит с «Ливерпулем»? Сложно найти кого-то, кто больше уважает Юргена Клоппа, чем я, но я действительно озадачен тем, что вижу в его команде», — написал Майка Ричардс для Daily Mail.

«На протяжении всего сезона я думал: «Ливерпуль» сегодня покажет себя», но больше я так не думаю. Вы привыкли, приходя на матч «Ливерпуля», видеть качественную игру, но в этом сезоне после стартового свистка вы не понимаете, что происходит».

«Клопп слишком лоялен к некоторым игрокам, которые были с ним все это время, и слишком медленно обновляет команду».

После разгромного поражения от «МанСити» со счетом 4:1 в минувшие выходные «красные» занимают восьмую строчку в таблице Премьер-лиги. «Ливерпуль» отстает от четвертого места на восемь очков.

Сегодня вечером в матче с «Челси» у команды Юргена Клоппа будет возможность улучшить свое положение.

1 комментарий

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Санжар Уразбаев
Ливерпуль 7:0 Юнайтед , там тоже думал )?
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