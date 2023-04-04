Дождались?

В правлении FSG ожидали спада результатов «Ливерпуля» в этом сезоне, сообщает Джеймс Пирс из The Athletic. Однако они не думали, что результаты будут настолько плохими.

Таким образом, они готовы поддержать Юргена Клоппа на трансферном рынке, вложив значительные финансовые инвестиции в команду.

Пирс добавил, что «Ливерпуль» не планирует увольнять немца, несмотря на плохие результаты команды. Они понимают, что клуб обязан своим недавним успехом тренеру. Однако их терпение не безгранично.

Ждем усиления летом?