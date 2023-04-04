LFC 2020
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FSG не ожидали такого спада «Ливерпуля». Команду планируют серьезно усилить летом

Юрген Клопп Юрген Клопп
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Дождались?

В правлении FSG ожидали спада результатов «Ливерпуля» в этом сезоне, сообщает Джеймс Пирс из The Athletic. Однако они не думали, что результаты будут настолько плохими.

Таким образом, они готовы поддержать Юргена Клоппа на трансферном рынке, вложив значительные финансовые инвестиции в команду.

Jurgen Klopp reveals one main reason why he's still in charge at Liverpool as other managers continue to fall

Пирс добавил, что «Ливерпуль» не планирует увольнять немца, несмотря на плохие результаты команды. Они понимают, что клуб обязан своим недавним успехом тренеру. Однако их терпение не безгранично.

Ждем усиления летом?

4 комментария

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Матвей Бондарев
Да, новости об инвестициях уже имеются, остаётся только узнать, в кого, помимо Джуда, они будут влиты
0
0
0
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Saidov Gulomjon
Ответ Liverpool_YNWA
Я уже говорил об этом: 100 млн - Йошко 70 млн - Райс 130 млн - Беллингэм Это то, что обещали ФСГ летом(со слов некоторых источников) 50 млн - Маунт(от продаж футболистов) Мбаппе - Салах + 100 млн(откуда то найдите) :))
👍👍👍👍
0
0
0
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Liverpool_YNWA
Я уже говорил об этом:
100 млн - Йошко
70 млн - Райс
130 млн - Беллингэм
Это то, что обещали ФСГ летом(со слов некоторых источников)
50 млн - Маунт(от продаж футболистов)
Мбаппе - Салах + 100 млн(откуда то найдите)
:))
+3
-2
+1
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Liverpool_YNWA
Конечно не ожидали. Для этого нужно видеть дальше носа. А не только деньги считать. Они решили Клопп всегда будет давать результат!
Клопп безусловно лучший тренер в Мире, но чтобы это показывать нужны стабильные вливания, особенно на фоне тратящих налево и направо Сити, Челси, МЮ и тд
+2
0
+2
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