FSG не ожидали такого спада «Ливерпуля». Команду планируют серьезно усилить летом
Дождались?
В правлении FSG ожидали спада результатов «Ливерпуля» в этом сезоне, сообщает Джеймс Пирс из The Athletic. Однако они не думали, что результаты будут настолько плохими.
Таким образом, они готовы поддержать Юргена Клоппа на трансферном рынке, вложив значительные финансовые инвестиции в команду.
Пирс добавил, что «Ливерпуль» не планирует увольнять немца, несмотря на плохие результаты команды. Они понимают, что клуб обязан своим недавним успехом тренеру. Однако их терпение не безгранично.
Ждем усиления летом?
100 млн - Йошко
70 млн - Райс
130 млн - Беллингэм
Это то, что обещали ФСГ летом(со слов некоторых источников)
50 млн - Маунт(от продаж футболистов)
Мбаппе - Салах + 100 млн(откуда то найдите)
:))
Клопп безусловно лучший тренер в Мире, но чтобы это показывать нужны стабильные вливания, особенно на фоне тратящих налево и направо Сити, Челси, МЮ и тд