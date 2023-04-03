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«Нас ждет жесткий разговор». Ван Дейк рассказал о встрече команды после поражения от «Сити»

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Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Футбол Футбол

«Ливерпуль» потерпел разгромное поражение от «МанСити» со счетом 4:1, Вирджил ван Дейк отметил, что «красным» придется серьезно обсудить и осмыслить произошедшее.

«Тяжелый день, определенно», — сказал ван Дейк The Independent после игры. «Я очень расстроен. Второй тайм при счете 2:1 стал большим ударом».

«Мы собираемся провести совместную встречу. Когда проигрываешь так, как мы проиграли сегодня, то разговор получается очень жестким. Но это нормально, мы все взрослые люди, посмотрим, что будет. Уже во вторник у нас матч с «Челси», так что реагировать надо быстро».

2 комментария

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ABPOP
так жесткий разговор был и после бормута. или там просто поболтали??)))
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Юрий Балышев
Пороть вас надо,жёстко.
+4
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