LFC 2020
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Самая болевая точка «Ливерпуля» против «Сити» – не Трент. Объясняем

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Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Футбол Футбол

Прессинг «Ливерпуля», возможно, был их самой большой уязвимостью в матче с «Манчестер Сити».

Команде Клоппа часто не хватало игрока, который закрывал бы защитников с мячом и полузащитников «Сити» – у одного из их игроков Гвардиолы всегда было много свободного пространства.

Когда «Ливерпуль» активно прессинговал игрока с мячом, Фабиньо и Хендерсон с трудом выбирали оппонента, из-за чего начинались ошибки.

Вот Хендо мечется между Стоунзом и де Брюйне.

Во втором тайме Трент Александер-Арнольд присоединился к высокому прессингу. После удачного перехвата «Сити» быстро использовал зону Трента, который остался в атаке.

Позже Трент попытался повторить культовый забег Эндрю Робертсона из 2018-го, оказав давление на Эдерсона и защитников «Сити», но и из этого ничего не вышло.

Наконец, даже когда «Ливерпуль» давил на соперника количеством, они часто делали это пассивно, позволяя сопернику пасовать в опасные зоны.

Илкай Гюндоган часто пользовался таким слабым давлением, чтобы вбежать в штрафную и получить мяч перед воротами.

Давление «Сити» было гораздо более дисциплинированным и эффективным – будем надеяться, команда Юргена Клоппа извлекла некоторые уроки перед сложным календарем.

3 комментария

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Vitalijus Bilevicius
Ответ alim_liver_kz
Извлекла, не извлекла. Клопп все это видит прекрасно. Он понимает что нынешние игроки уже не способны играть как раньше. Игроки выдохлись морально и физически. Надеюсь на следующей год Ливерпуль будет без ЛЧ, будет полный сезон на перезагрузку. Новые игроки, новая тактика. Целый сезон чтоб наладит игру, наладит связи между новичками
ну, как то так, да
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Nostromo
культовые набеги нужны. Когда знаешь что взади адекватно подстрахуют .
Вообще нужен новый мотор(возможно кто то из новичков будет готов к лидерству),мотор который потянет за собой команду.
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alim_liver_kz
Извлекла, не извлекла. Клопп все это видит прекрасно. Он понимает что нынешние игроки уже не способны играть как раньше. Игроки выдохлись морально и физически. Надеюсь на следующей год Ливерпуль будет без ЛЧ, будет полный сезон на перезагрузку. Новые игроки, новая тактика. Целый сезон чтоб наладит игру, наладит связи между новичками
+1
0
+1
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