Прессинг «Ливерпуля», возможно, был их самой большой уязвимостью в матче с «Манчестер Сити».

Команде Клоппа часто не хватало игрока, который закрывал бы защитников с мячом и полузащитников «Сити» – у одного из их игроков Гвардиолы всегда было много свободного пространства.

Когда «Ливерпуль» активно прессинговал игрока с мячом, Фабиньо и Хендерсон с трудом выбирали оппонента, из-за чего начинались ошибки.

Вот Хендо мечется между Стоунзом и де Брюйне.

Во втором тайме Трент Александер-Арнольд присоединился к высокому прессингу. После удачного перехвата «Сити» быстро использовал зону Трента, который остался в атаке.

Позже Трент попытался повторить культовый забег Эндрю Робертсона из 2018-го, оказав давление на Эдерсона и защитников «Сити», но и из этого ничего не вышло.

Наконец, даже когда «Ливерпуль» давил на соперника количеством, они часто делали это пассивно, позволяя сопернику пасовать в опасные зоны.

Илкай Гюндоган часто пользовался таким слабым давлением, чтобы вбежать в штрафную и получить мяч перед воротами.

Давление «Сити» было гораздо более дисциплинированным и эффективным – будем надеяться, команда Юргена Клоппа извлекла некоторые уроки перед сложным календарем.