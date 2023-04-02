«Ливерпуль» на выезде уступил «Манчестер Сити» в 29-м туре Премьер-лиги.

Счет в матче открыл Салах, но уже через десять минут Альварес сумел сравнять. Голу аргентинца предшествовала ошибка Робертсона.

Эндрю отправился прессинговать Де Брюйне, оставив Мареза одного. Кевин отдал передачу Рияду, который фактически организовал голевую атаку «Сити».

Когда Клопп увидел ошибку Робертсона и передачу Де Брюйне, он будто знал, что за этим последует пропущенный гол.

Немец красноречиво отреагировал на эпизод:

Ошибку шотландца в соцсетях прокомментировал Каррагер:

«Энди Робертсон бросается в погоню за полузащитником и оставляет своего игрока, такое часто случается. (Финал ЛЧ). Нельзя постоянно прессинговать!»

Согласны с мнением Джейми? Как стоило сыграть Робертсону в этом эпизоде?