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📸 Фанаты разглядели реакцию Клоппа на ошибку Робертсона, после которой «Сити» забил

Юрген Клопп Юрген Клопп
Джейми Каррагер Джейми Каррагер
Эндрю Робертсон Эндрю Робертсон
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«Ливерпуль» на выезде уступил «Манчестер Сити» в 29-м туре Премьер-лиги.

Счет в матче открыл Салах, но уже через десять минут Альварес сумел сравнять. Голу аргентинца предшествовала ошибка Робертсона.

Эндрю отправился прессинговать Де Брюйне, оставив Мареза одного. Кевин отдал передачу Рияду, который фактически организовал голевую атаку «Сити».

Когда Клопп увидел ошибку Робертсона и передачу Де Брюйне, он будто знал, что за этим последует пропущенный гол.

Немец красноречиво отреагировал на эпизод:

Ошибку шотландца в соцсетях прокомментировал Каррагер:

«Энди Робертсон бросается в погоню за полузащитником и оставляет своего игрока, такое часто случается. (Финал ЛЧ). Нельзя постоянно прессинговать!»

Согласны с мнением Джейми? Как стоило сыграть Робертсону в этом эпизоде?

1 комментарий

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Матвей Бондарев
Такое случается очень редко, именно поэтому Робертсон один из стабильнейших игроков основы Ливерпуля. И то на это обратили повышенное внимание только потому, что принципиальный соперник.
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