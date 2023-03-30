«На нашем фоне он выглядел, как Месси». Фанатов «Ливерпуля» особенно расстроил один фактор поражения от «Ман Сити»
В 29-м туре АПЛ «Ливерпуль» на выезде уступил «Манчестер Сити» со счетом 1:4. В этом матче Грилиш забил гол и отдал ассист, а вместе с этим Джек выиграл множество дуэлей у Трента.
Именно удачное выступление полузащитника «горожан» особенно огорчило поклонников «красных».
Своими эмоциями фанаты делятся в соцсетях:
💭 «Наши футболисты только что сделали Джека Грилиша похожим на Зинедина Зидана. Вот настолько плохо мы сегодня сыграли».
💭 «На Трента просто больно смотреть. Переместите его в полузащиту, иначе мы будем пропускать каждую игру с правого фланга. Сегодня Трент сделал Джека Грилиша лучшим игроком Премьер-лиги».
💭 «Этот матч идеально описал весь наш сезон. На нашем фоне Грилиш выглядел, как Месси. Весь матч он чувствовал себя как рыба в воде. Вот настолько мы были плохи».
💭 «В прошлом сезоне я даже не мог представить, что гребаный Джек Грилиш будет выглядеть лучше, чем игроки «Ливерпуля». Это катастрофа».
💭 «Мы только что позволили Грилишу оправдать его многомиллионный трансфер. Грилиш унизил Трента больше, чем Винисиус. Фиаско».
Разделяете ли вы эмоции этих фанатов? Какой аспект матча против «Сити» расстроил вас больше всего?
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