Какая пушка 💥 Салах забил в ворота «Манчестер Сити» после шикарной передачи Трента
Доставка от Александера-Арнолда.
«Ливерпуль» открыл счет в гостях у «Манчестер Сити» на 17-й минуте, и это стало возможно благодаря Тренту.
Защитник создал первый шанс для «Ливерпуля», который и завершился голом. Александер-Арнолд сделал потрясающий навес вперед точно на Жоту. Пока Диогу тащил мяч в штрафную, его догнал Аканджи, но полузащитник сумел скинуть мяч под удар набегающему Салаху.
Мо пробил в касание точно в угол, у Эдерсона просто не было шансов.
Отлично сработано.
предлагаю сделать весь обзор матча скринами