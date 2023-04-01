LFC 2020
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Какая пушка 💥 Салах забил в ворота «Манчестер Сити» после шикарной передачи Трента

Диогу Жота Диогу Жота
Мохамед Салах Мохамед Салах
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Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Футбол Футбол

Доставка от Александера-Арнолда.

«Ливерпуль» открыл счет в гостях у «Манчестер Сити» на 17-й минуте, и это стало возможно благодаря Тренту.

Защитник создал первый шанс для «Ливерпуля», который и завершился голом. Александер-Арнолд сделал потрясающий навес вперед точно на Жоту. Пока Диогу тащил мяч в штрафную, его догнал Аканджи, но полузащитник сумел скинуть мяч под удар набегающему Салаху.

Мо пробил в касание точно в угол, у Эдерсона просто не было шансов.

Отлично сработано.

 

1 комментарий

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za_vsu_xypmy
опоздал к просмотру матча, как круто что увидел забитый мяч здесь в скриншотах.
предлагаю сделать весь обзор матча скринами
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