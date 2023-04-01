Доставка от Александера-Арнолда.

«Ливерпуль» открыл счет в гостях у «Манчестер Сити» на 17-й минуте, и это стало возможно благодаря Тренту.

Защитник создал первый шанс для «Ливерпуля», который и завершился голом. Александер-Арнолд сделал потрясающий навес вперед точно на Жоту. Пока Диогу тащил мяч в штрафную, его догнал Аканджи, но полузащитник сумел скинуть мяч под удар набегающему Салаху.

Мо пробил в касание точно в угол, у Эдерсона просто не было шансов.

Отлично сработано.