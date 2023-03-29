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Клоппа спросили, сможет ли «Ливерпуль» подписать Беллингема. Главный тренер не ответил прямо, но зато подарил надежды болельщикам

Юрген Клопп Юрген Клопп
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На пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Сити» Юрген Клопп заявил, что в летнее трансферное окно команда не останется без новых игроков. Когда его спросили, планирует ли «Ливерпуль» купить Беллингема, главный тренер ответил:

«100 миллионов фунтов стерлингов на одного игрока? Мы никогда не говорим о таких вещах. Но мы потратимся летом… Вот что я могу сказать. Определенно. Летом клуб будет тратить деньги. На кого и сколько — об этом говорить не буду».

Факт, что Клопп с оптимизмом говорит о трансферных планах «Ливерпуля», обнадеживает. Возможно, ему наконец-то пообещали несколько крупных подписаний грядущим летом — кто знает, может быть, среди них есть и Джуд Беллингем.

В первую очередь, мерсисайдцы должны заняться укреплением своей полузащиты, так как у многих игроков заканчиваются контракты этим летом, а останутся лишь немногие.

Прошлым летом клуб потратил меньше 100 миллионов фунтов стерлингов на новых игроков, потратив большую часть этой суммы на Дарвина Нуньеса.

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