В этом сезоне «Ливерпуль» показывает неутешительные результаты. После 26-ти матчей «красные» расположились на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ.

По данным The Times, Юрген Клопп сейчас сосредоточен на решении двух ключевых проблем команды — полузащита «красных» и средний возраст нынешнего состава «Ливерпуля».

При этом тренер осознает, что обе проблемы не удастся решить до летнего трансферного окна.

Издание отмечает, что немец настроен решительно и не перестает искать выход из ситуации.

Согласно сообщениям многих источников, летом «Ливерпуль» постарается существенно укрепить полузащиту и защиту команды. Главной трансферной целью «красных» остается Джуд Беллингем.

А что вы считаете главной проблемой нынешнего «Ливерпуля»? Делитесь мнением в комментариях.