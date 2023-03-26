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Клопп столкнулся с двумя проблемами в «Ливерпуле». Тренер понимает, что не сможет их решить до конца сезона

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В этом сезоне «Ливерпуль» показывает неутешительные результаты. После 26-ти матчей «красные» расположились на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ.

По данным The Times, Юрген Клопп сейчас сосредоточен на решении двух ключевых проблем команды — полузащита «красных» и средний возраст нынешнего состава «Ливерпуля».

При этом тренер осознает, что обе проблемы не удастся решить до летнего трансферного окна.

Издание отмечает, что немец настроен решительно и не перестает искать выход из ситуации.

Согласно сообщениям многих источников, летом «Ливерпуль» постарается существенно укрепить полузащиту и защиту команды. Главной трансферной целью «красных» остается Джуд Беллингем.

А что вы считаете главной проблемой нынешнего «Ливерпуля»? Делитесь мнением в комментариях.

2 комментария

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Aks_sv
Ответ Руслан Нукеров
Гакпо, Фабиньо, Харви
Харви оч плох! Помню много его обрезов приведших к голам в ворота Ливерпуля!(((
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Руслан Нукеров
Гакпо, Фабиньо, Харви
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