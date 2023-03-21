У мусульман большой праздник.

Рамадан – девятый месяц исламского календаря, он отмечается мусульманами как месяц поста, молитв, размышлений и общения. В этом году он начался 22 марта и продлится до вечера 21 апреля. В течение этого месяца верующим запрещено есть и пить в период между рассветом и закатом.

Салах является мусульманином и часто празднует свои голы, совершая суджуд.

У Мо есть жена Маги Садик (в браке с 2013 года). Они познакомились еще будучи детьми, вместе учились в одной школе. У них две дочери – Нагриге и Каян.