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Какой же Салах крутой💪🏻Встретил Рамадан в кругу семьи – с мамой и отцом❤️❤️❤️

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У мусульман большой праздник.

Рамадан – девятый месяц исламского календаря, он отмечается мусульманами как месяц поста, молитв, размышлений и общения. В этом году он начался 22 марта и продлится до вечера 21 апреля. В течение этого месяца верующим запрещено есть и пить в период между рассветом и закатом.

Салах является мусульманином и часто празднует свои голы, совершая суджуд.

У Мо есть жена Маги Садик (в браке с 2013 года). Они познакомились еще будучи детьми, вместе учились в одной школе. У них две дочери – Нагриге и Каян.

1 комментарий

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Tigo_Volchara93
Какой же крутой 🙊🙊🙊
Автор ну ты реально #######
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