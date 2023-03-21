«Ливерпуль» ушел на международную паузу, занимая шестую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги. Есть вероятность, что в следующем сезоне «красные» не сыграют в Лиге чемпионов впервые с сезона 2016/17.

Наряду с репутационным ущербом это ударит по «Ливерпулю» и в финансовом плане: участие в других европейских соревнованиях далеко не так прибыльно, как выступления в Лиге чемпионов.

Например, в этом сезоне, несмотря на вылет из турнира в 1/8 финала, «Ливерпуль» заработал 26,4 миллиона фунтов стерлингов.

Прибыль выросла бы в геометрической прогрессии, если бы «красные» прошли дальше. Победитель Лиги чемпионов может получить до 85,1 миллиона фунтов стерлингов.

Если «Ливерпуль» не попадет в четверку лучших, клуб не получит базовые 15,64 миллиона фунтов стерлингов, эта сумма выплачивается командам за одну лишь квалификацию в главный клубный турнир Европы.

Конечно, «красные» могут претендовать на участие в Лиге Европы или Лиге конференций. Но выступление в этих турнирах в финансовом плане несравнимо с ЛЧ.

В Лиге Европы клуб может заработать максимум 23,4 млн фунтов стерлингов – это меньше, чем команда Клоппа получила в этом сезоне ЛЧ. Лига конференций принесет «Ливерпулю» максимум 15,5 млн фунтов стерлингов – меньше, чем команда получит за квалификацию в ЛЧ.

Как думаете, сумеют ли «красные» попасть в четверку сильнейших клубов Англии?