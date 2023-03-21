«Ливерпуль» борется за место топ-4 в Премьер-лиге, чтобы сыграть в Лиги чемпионов в следующем сезоне.

«Красные» на данный момент находятся на шестой строчке с 47 голами в 26 матчах.

Мо Салах, безусловно, является лучшим бомбардиром команды – у него в активе 11 мячей и 7 ассистов.

Роберто Фирмино находится на втором месте по вкладу в игру, у него 8 голов и 4 результативные передачи, хотя он выходил в стартовом составе только в 11 матчах.

Дарвин Нуньес занимает почетное третье место по голам за «Ливерпуль» в АПЛ: у него 8 мячей и 3 ассиста за 20 матчей.

У Энди Робертсона 6 голов и столько же результативных передач.

Луис Диас завершает топ-5 игроков «Ливерпуля» с лучшим вкладом в результативность команды в АПЛ: у футболиста 3 гола и 2 ассиста – напомним, что с октября Луис не появлялся на поле.