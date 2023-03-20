Зато выглядит отлично!

Авторитетный аккаунт в соцсетях Fumlerrawk, который специализируется на сливах формы «Ливерпуля», опубликовал изображение третьего комплекта формы на сезон 2023/24, который в основном используется на выездных играх в европейских турнирах.

Судя по всему, мерсисайдцы вновь будут носить сиреневый цвет, как и в сезоне 2018/19, но чаще в такой цветовой гамме выступает Алиссон.

На футболку будут нанесены полоски, а вот шорты ― монохромные.

Обычно официальная презентация третьего комплекта происходит в начале сезона, так что скорее всего тогда мы и сможем проверить, выпустит ли Nike такую форму.